Groninger Museum veilt objecten van ‘The Rolling Stones – Unzipped’

Foto Andor Heij. Groninger Museum Rolling Stones

Het Groninger Museum houdt in januari een veiling met bijzondere objecten uit de tentoonstelling ‘The Rolling Stones – Unzipped’.

Het topstuk is het appartement aan Edith Grove in Londen waar Mick Jagger, Keith Richards en Brian Jones in hun jonge jaren woonden. De online veiling gaat op woensdag 3 januari open voor bieding en op maandag 15 januari om 20 uur loopt deze af. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 3 januari aanmelden via venduehuis.com.

Naast het nagebouwde appartement worden de grote tongsculptuur, die nu op de Museumbrug staat, en de Rolling Stones vlag geveild. Liefhebbers kunnen ook bieden op de gouden plaat die Universal Music uitgaf ter ere van de meer dan 20.000 verkochte exemplaren van het recente album ‘Hackney Diamonds’. De plaat, waar er slechts twee van zijn uitgegeven, hangt momenteel in het Groninger Museum. Ook kan geboden worden op de levensgrote cartoonpoppen van de bandleden. Die stonden eerder in de tijdelijke shop van Universal Music in Groningen.

‘The Rolling Stones – Unzipped’ is nog t/m 21 januari te bekijken in het Groninger Museum. Daarna stopt de tentoonstelling voorgoed. Te zien zijn meer dan 400 originele objecten uit het persoonlijk archief van de band die al meer dan 60 jaar, waaronder originele instrumenten, albumcovers, iconische kostuums, zeldzame audio- en videomaterialen en de reconstructie van het appartement en de studio.