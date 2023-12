Groninger Museum koopt zeldzaam werk van Hermannus Collenius wat bijna een eeuw spoorloos was

De allegorie van de tijd van Hermannus Collenius - Afbeelding via Groninger Museum

Het Groninger Museum heeft het werk De allegorie van de tijd, van de Groninger schilder Hermannus Collenius (1650-1723) gekocht. Dinsdag was het werk voor het eerst te bewonderen.

Het werk dook eerder dit jaar onverwachts op bij een veiling in New York. Het paneel met daarop een zeer zeldzaam stadsgezicht van Groningen, was daarvoor een kleine eeuw spoorloos. Het paneel werd in 1908 verhandeld naar Amerika en verdween toen onder de radar.

Het had ooit, met zeven andere schilderijen en een plafondschildering deel uitgemaakt van een geheel beschilderde kamer uit 1711 in een gebouw aan de Oude Boteringestraat 23 in Groningen. Sinds 1998 heeft het museum al vier schilderijen en het plafond in de collectie kunnen opnemen. Met de aankoop van De allegorie van de tijd missen er nog drie.

Op de voorgrond van het schilderij ligt Chronos, in Nederland bekend als “vadertje tijd”. De achtergrond van het schilderij is interessanter: daar zien we een zeldzaam stadsgezicht van Groningen met drie huizen uit de Oude Boteringestraat, met in het midden het middeleeuwse Huis met de dertien tempels zoals dat eruitzag vóór 1706. Het is daarmee één van de oudste geschilderde afbeeldingen van Groningen die nog bewaard zijn.

De allegorie van de tijd, waarvan de aankoop mede mogelijk is gemaakt dankzij de Vereniging Vrienden van het Groninger Museum, is nu te zien. Het werk hangt in de benedenhal van het museum.