Groninger gemeenten het minst ruimhartig met energietoeslag 2023

Foto: Marta Posemuckel via Pixabay

Groninger gemeenten hebben, vergeleken met andere provincies, het vaakst een strenge inkomensgrens. Wie iets hogere inkomsten heeft, kan hierdoor buiten de boot vallen. De gemeente Groningen kent een tussenoplossing. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Ook dit jaar komen veel Groningers in de knel door hun torenhoge energierekening. Huishoudens met een laag inkomen kunnen daarom een energietoeslag over 2023 aanvragen. De voorwaarden verschillen enorm per gemeente, zo blijkt uit eigen onderzoek van Independer.

De regering adviseert om de energietoeslag over 2023 uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot circa 120 procent van de bijstandsnorm. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om deze inkomensgrens te verhogen en bijna 30 procent van de Nederlandse gemeenten doet dit ook. Huishoudens met een iets hoger salaris hebben daar ook recht op de volledige energietoeslag.

In Groningen gebeurt dit veel minder vaak. Slechts één gemeente, namelijk Midden-Groningen, heeft een ruimere inkomensgrens dan de door de regering aanbevolen richtlijn. In Midden-Groningen geldt een inkomensgrens van maximaal 125 procent van de bijstandsnorm.