Groningen Swim Challenge opent inschrijving voor speciale tiende editie

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De inschrijving voor de tiende editie van de Groningen Swim Challenge op 31 augustus volgend jaar is geopend.

De jubileumeditie wordt gevierd met een nieuwe toevoeging aan het programma: een hele ronde van 3,8 kilometer door de diepenring. Ook is er de kortere CitySwim van 1,6 kilometer. Kinderen kunnen dit jaar weer meedoen aan de Junior Swim. Natuurlijk is er ook de Swim Challenge; de estafettetocht van 33,5 kilometer, vanaf Zoutkamp door het Reitdiep naar hartje Groningen.

De opbrengst van het evenement gaat naar het UMCG Kankerresearchfonds. Dit fonds speelt een cruciale rol in het onderzoek naar en de behandeling van kanker, en elke bijdrage helpt bij de voortgang van belangrijke projecten. Deelnemers aan de Swim Challenge zamelen geld in voor dit goede doel. In totaal heeft de organisatie al meer dan 1,3 miljoen euro opgehaald voor het UMCG.

Voor inschrijven en voor meer informatie kun je terecht op de website http://www.groningenswimchallenge.nl .