Groningen start project om mbo’ers garantie geven op een baan

De gemeente Groningen gaat begin dit jaar aan de slag met een project waarbij jongeren al aan het begin van hun mbo-opleiding verzekerd zijn van een baan, bijvoorbeeld in de techniek, zorg of kinderopvang.

Dat maakte minister Dijkgraaf van onderwijs woensdagmiddag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Naast Rotterdam, waar een dergelijk project al een jaar loopt, is Groningen één van de negentien gemeenten die met een project rond baangarantie voor mbo’ers begint. In Groningen zal het project met name gericht zijn op jongeren in de noordelijke stadswijken.

Het project moet gaan lijken op een gelijksoortig initiatief in Rotterdam-Zuid. Jaarlijks haalden 1.200 studenten in dit gebied een mbo-diploma, maar niet voor werk in sectoren waar veel werk in is. Naast het aanbieden van mbo-opleidingen met baangarantie organiseerde Rotterdam projecten, waarbij kinderen al vanaf de basisschool werden gepushed om hun talenten te ontwikkelen en maken kennis met beroepen met een goed arbeidsmarktperspectief, bijvoorbeeld in de techniek, haven, logistiek en de zorg.

De gemeente gaat vanaf januari, samen met scholen en regionale werkgevers, kijken hoe een project met baangarantie en loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma vanaf de basisschool uitgerold kan worden. Volgens het ministerie van onderwijs zit de meerwaarde van dit soort programma’s vooral in dat ze jongeren stimuleren een eigen weloverwogen studiekeuze te maken. Daarmee vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt.

“Projecten als deze, waarbij jongeren een mbo-opleiding starten mét baangarantie, dragen hier enorm aan bij”, aldus Dijkgraaf. “Het geeft jongeren in een omgeving waarin dat niet vanzelfsprekend is een vliegende start, helpt tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan en sluit discriminatie bij het zoeken naar een stage of baan uit. Hulde voor de burgemeesters die hier nu ook in hun gemeente mee aan de slag gaan.”