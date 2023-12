Groningen krijgt twee miljoen van Den Haag om sneller woningen te bouwen voor ‘aandachtsgroepen’

Het gaat om een bijdrage uit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De gemeente moet het geld gebruiken om groepen mensen te helpen die minder kans hebben op het vinden van passende woonruimte. Denk aan statushouders, mensen die dak- of thuisloos dreigen te worden, mensen met een medische of sociale noodzaak of Nederlanders die na terugkeer naar ons land geen huis hebben.

De twee miljoen voor Groningen is onderdeel van de 34 miljoen euro die Den Haag dinsdag heeft verdeeld over 97 projecten in Nederland, die moeten zorgen voor 1432 permanente woonruimten en 2933 flexwoningen in heel het land.