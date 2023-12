Groningen krijgt toch geen extra intercity’s in 2025

Foto: Rob Dammers

Ze zouden er in 2025 komen: twee extra intercity’s tussen Groningen en Zwolle. Toch maakte staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat donderdagmiddag bekend dat voor nu er alsnog een streep doorgaat.

Heijen heeft een nieuw contract met NS afgesloten. De Nederlandse spoorwegmaatschappij blijft de volgende tien jaar op alle binnenlandse trajecten rijden waar het nu rijdt. Daarnaast krijgt het de komende jaren de ruimte om door te groeien wanneer er genoeg animo is voor het vervoersmiddel.

Onder aanvoering van kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie werd er afgelopen oktober nog een motie ingediend om de twee extra intercity’s van en naar Groningen mogelijk te maken. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor deze motie. De extra treinen zouden vanaf 2025 gaan rijden. Hierbij zouden de intercity’s in eerste instantie alleen in de spits worden ingezet, tussen 06.00 en 10.00 uur en tussen 15.00 en 19.00 uur.

Financieel niet mogelijk

Helaas voor Groningen gaat hier nu een streep door. Volgens de staatssecretaris is een derde en vierde intercity momenteel niet financieel mogelijk. Er wordt gekeken of deze treinen na 2029 wel kunnen gaan rijden. Hiervoor is maximaal tien miljoen euro per jaar nodig en meer dan honderd miljoen voor de aanpassingen van de infrastructuur om dit mogelijk te maken.

De staatssecretaris laat weten dat de stoptreinen tussen Groningen en Zwolle wel op verbetering kunnen rekenen. Volgens haar zou marktwerking hiervoor de gouden sleutel kunnen zijn.