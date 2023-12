Groningen Airport Eelde opent werkplaats voor waterstof

Foto: Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft in samenwerking met studenten en docenten van het Alfa-college een werkplaats ontwikkeld waar studenten zich gaan bezighouden met waterstof: de NXT Airport Waterstof Werkplaats.

Op de werkplaats zal gewerkt worden aan het ontwerp en de ontwikkeling van een waterstofaggregaat. Op deze manier kunnen studenten van het Alfa-college in de praktijk aan de slag bij het Groningse vliegveld. Op deze manier wil Groningen Airport Eelde een bijdrage leveren voor duurzame energie en innovatie.

Sinds 2020 is het vliegveld al bezig met een algeheel programma rondom duurzaamheid. Binnen dit programma betrekt het vliegveld bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen, zoals nu het geval is met het Alfa-college. Zo is er al eerder gestart met projecten om de uitstoot van stikstof te verminderen en heeft het een zonnepark gerealiseerd.