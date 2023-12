GRC boekt ruime zege, ook Stadspark en Helpman winnen

SVBO aanvoerder Dylan Wessels wordt op de huid gezeten door een GRC'er (Foto Martijn Minnema)

Laagvliegers GRC (1J) en SC Stadspark (2I) deden goeie zaken door hun laatste competitiewedstrijd voor de winterstop van een concurrent te winnen. Helpman blijft in de subtop dankzij een zege bij Annen. Groninger Boys is de winning mood kwijt en kwam thuis niet verder dan 1-1.



In de eerste Klasse J stond GRC voorafgaand aan het thuisduel met nummer 8 SVBO voorlaatst, verschil tussen beide clubs was vijf punten. Dankzij de tweede zege van dit seizoen stijgt GRC twee plekken, het won met 4-0.

De eerste kans was voor SVBO, wat heet, in de 4′ minuut werd de bal in riante positie hard tegen de onderkant lat geschoten. GRC ontsnapte en moest toezien hoe SVBO aanvankelijk iets beter in de wedstrijd zat. Keerpunt in de wedstrijd was de 1-0 in de 29′ minuut. Na goed voorwerk van Bram Mulder belandde de paal op de paal waarna Yannick van Duyn van dichtbij de rebound binnen tikte. Vanaf dat moment was GRC de betere ploeg en het had voor rust al ruimer kunnen en moeten leiden. Kort na de 1-0 miste van Duyn een grote kans door voor open goal naast te schieten en twee minuten later liet ook Rens Wardenier een grote kans onbenut, vrij voor de keeper schoof hij de bal voorlangs. In de laatste minuut van de eerste helft kreeg Richard Speelman ook nog een enorme kans, van dichtbij had hij de bal voor het inschieten. Hij gaf SVBO keeper Lennon Ebeltjes echter nog de kans zijn schot over te tikken. GRC gaf weinig weg en had het achterin goed staan.

Direct na rust dan wel een prima kans voor SVBO en ook GRC kreeg al vlot weer een goeie kans. Nadat die kansen onbenut waren gebleven kwam GRC tien minuten na rust op 2-0. Bram Mulder stuurde Rens Wardenier op links weg met een dieptepass. Wardenier behield het overzicht en zag Yannick van Duyn vrij staan. Die kreeg van dik 20 meter tijd en ruimte om aan te leggen en dat deed hij prima, 2-0. Tien minuten later een goeie kans voor Wardenier, die werd gemist, maar volgens de scheidsrechter was daarbij een overtreding gemaakt. Penalty voor GRC die door Bram Mulder binnen werd geschoten, 3-0. Vijf minuten later was Bram Mulder ook bij de 4-0 betrokken, zijn voorzet werd door Rens Wardenier binnen geschoten. Daarna liet GRC nog enkele goeie kansen op de 5-0 liggen.

GRC heeft door de zege weer aansluiting met de clubs die op de veilige plekken staan.

2I

Ook SC Stadspark boekte zijn tweede zege van het seizoen, het één plek hoger bivakkerende HOVC werd met 3-2 verslagen. Daardoor wisselen Stadspark en HOVC van plek en staat nu HOVC voorlaatst. Het was de tweede zege op rij voor Stadspark.

Stadspark nam voor rust dankzij treffers van Michel Boonstra en Mart Nieland een 2-0 voorsprong. Een kwartier voor tijd bracht Gertjan Spijker de spanning terug met de 2-1. Cedwin Tel slaagde er vijf minuten voor tijd met een dubbele kans niet in de 3-1 te maken maar was even later wel succesvol. Michel Boonstra ging alleen op de keeper af, legde af op Tel en die scoorde nu wel, 3-1 in de 89′ minuut. Beslist was het nog niet, want in de 91′ minuut kwam HOVC op 3-2 door Gert Middeljans. En in de dying seconds kwam Stadspark goed weg toen HOVC een prima kans op de 3-3 over en naast schoot. Ook voor Stadspark geldt dat met deze zege de aansluiting is gevonden.

Helpman won bij Annen met 2-5 en stijgt naar plek drie, met drie punten achterstand op nummer twee Rolder Boys en negen verliespunten meer dan koploper Roden. Helpman leek de klus al voor rust geklaard te hebben. Mo Bellghroub en twee keer Tim Sanders hielpen Helpman aan een 0-3 voorsprong bij rust. Annen kwam na rust terug tot 2-3 waarna Helpman de marge weer terug bracht naar en met 5-2 won.

De wedstrijd van Forward werd afgelast.

3B

Groninger Boys begon het seizoen prima met vijf zeges in de eerste zes wedstrijden, maar won geen van zijn laatste vijf wedstrijden. Vanmiddag bleef het op eigen terrein tegen Titan op 1-1 steken. Aaron van den Berg redde kort voor tijd een punt voor Groninger Boys.

De wedstrijd van Engelbert werd afgelast.