GIJS Hepro verliest in extra tijd van Unis Flyers

Foto: Gerrie van der Boom. FotoKlick Fotografie www.fotoklick.nl

De ijshockeyers van GIJS Hepro Groningen hebben zaterdag in Heerenveen na overtime verloren van Unis Flyers Eredivisie. Het werd 6-5.

GIJS gaf tot drie keer toe een voorsprong weg. De Groningers kwamen op een 2-0 voorsprong door Guy Kunst en Zahir Hup. De Friezen wisten terug te komen tot 2-2. Tom Breikks en Joop Uchtman zorgden er voor dat GIJS weer op een riante voorsprong kwam.

Unis Flyers kwam opnieuw terug in de wedstrijd: 4-4. Björn Haan tekende voor een hernieuwde Groninger voorsprong, maar de Friese ploeg wist weer gelijk te maken.

In de extra tijd scoorde Derek Patrick Seguin de winnende voor de Friezen. GIJS staat negende in de eredivisie met 11 punten uit 11 wedstrijden. Unis Flyers klom door de winst over GIJS heen naar de achtste plaats.