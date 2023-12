Volgende week gratis vaccinaties tegen HPV voor studenten op Zernike Campus

Studenten kunnen zich volgende week dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag gratis laten vaccineren tegen het HPV-virus op de Zernike Campus.

De GGD zet de gratis prikken in het ACLO Sportcentrum. De vaccinaties worden gegeven aan studenten die geboren zijn tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003. Ook internationale studenten kunnen zich dan laten laten vaccineren.

De prikken zijn dit jaar nog gratis. Ook de tweede prik, die studenten vijf maanden na de eerste moeten halen voor volledige bescherming, wordt voor 1 juni volgend jaar gratis aangeboden.

De vaccinaties zijn onderdeel van een ‘inhaalcampagne’ voor de HPV-vaccinaties. Kinderen krijgen de prik gratis aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma, maar dit jaar krijgen ook jongvolwassenen de kans om zich tegen het virus te laten vaccineren. Het humaan papillomavirus (HPV) zorgt meestal niet voor klachten, maar is wel heel besmettelijk. In sommige gevallen kan een infectie leiden tot kanker.

Jongvolwassenen kunnen de vaccinatie volgende week dinsdag, woensdag en donderdag gratis halen op het Zernikecomplex, van 13.00 uur tot 20.00 uur. De GGD Groningen vaccineert in de ‘meetingroom’ van het ACLO Sportcentrum, die te bereiken is via de sportsbar. Een afspraak maken is niet nodig, wel moet men een ID-bewijs meenemen. Meer informatie over de vaccinatie is hier te vinden.