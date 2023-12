Foto via Politie.nl

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er een steekincident plaatsgevonden aan de Siersteenlaan in Vinkhuizen. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Het incident vond rond 02.30 uur plaats. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Op dit moment is er nog niemand aangehouden.