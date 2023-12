Gewonde bij botsing tussen bestelbus en bergingsvoertuig op Atoomweg

Foto's: 112 Groningen

Een bergingsvoertuig zien bij een ongeluk is allerminst ongewoon. Maar maandagmiddag raakte één van de gele autotransporters zelf betrokken bij een ongeluk in Stad, waarbij zeker één persoon gewond raakte.

Een autoambulance van het in Groningen bekende bergingsbedrijf uit Hoogkerk kwam op de kruising van de Atoomweg met het Hoendiep in botsing met een bestelwagen.

De bestuurder van deze bestelwagen werd per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De bestuurder van het bergingsvoertuig bleef ongedeerd.

Beide voertuigen liepen schade op. Hoewel het bergingsvoertuig op eigen kracht verder kon, was het niet in staat om de zwaar beschadigde bestelbus mee te nemen. Daarvoor schakelde het bergingsbedrijf een tweede voertuig in.