Gevonden lichaam in Van Starkenborghkanaal blijkt van vermiste Thomas (25)

Foto: 112 Groningen

Het overleden lichaam dat woensdagmiddag in het Van Starkenborghkanaal is gevonden, blijkt te gaan om de vermiste Thomas van Zeewijk Vink (25). Dat bevestigt de politie.

Thomas was sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vermist, nadat hij kort na middernacht vertrok bij zijn werkgever aan de Kattenhage. Sindsien was hij spoorloos.

Er werd een grote zoekactie op touw gezet om de 25-jarige stadjer te vinden. In de afgelopen week zochten hulpdiensten en vrijwilligers van SAR (Search and Rescue) Nederland op verschillende plekken in de stad. Buurtbewoners werden massaal gevraagd om dashcam- en camerabeelden. Ook gingen politieagenten en bekenden van Thomas op pad om flyers uit te delen in het zoekgebied.

De politie vraagt iedereen die zijn foto’s heeft gedeeld om deze te verwijderen.