‘Gevaar voor de maatschappij’ uit Stad (30) hoort 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging eisen voor brute woningovervallen

Foto: Rechtspraak.nl

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, verdwijnt een dertigjarige man uit Groningen negen jaar achter de tralies voor twee gruwelijke woningovervallen. De openbaar aanklager wil daarnaast dat de Stadjer tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd.

De Groninger stond maandag in het beklaagdenbankje voor zijn betrokkenheid bij een overval in Vlaardingen, die op 12 juli vorig jaar werd gepleegd. De man zou, samen met drie anderen, in de nachtelijke uren met geweld een woning zijn binnengedrongen. De vrouwelijke bewoner is onder bedreiging van een vuurwapen, met een deken over haar hoofd, op de bank gezet en de mannelijke bewoner is bedreigd, met tie-rips vastgebonden en geslagen.

Het was niet de enige brute overval waar de Stadjer van wordt verdacht. Een week geleden stond de dertigjarige man ook al in de rechtbank voor een overval in het Drentse Anreep (bij Assen). Die werd gepleegd in de nacht van 7 op 8 december vorig jaar. De Stadjer zou één van de twee mannen zijn geweest die, tijdens een vier tot vijf uur durende overval, een man met vloeistof overgoten, ernstig mishandelden en bedreigden met verdrinking en verbranding. Ook de vriendin en moeder werden vastgebonden onder een deken.

De Stadjer wordt door het OM bestempeld als een ‘gevaar voor de maatschappij’ vanwege de ernst van de feiten. De officieren van justitie eisten daarom naast een gevangenisstraf van negen jaar voor beide overvallen, ook TBS met dwangverpleging voor deze verdachte. De andere verdachten in de twee overvalzaken hoorden ook jarenlange celstraffen tegen zich eisen.

De rechtbank doet op 29 januari 2024 uitspraak.