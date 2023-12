Foto: Rieks Oijnhausen

Burgemeester Koen Schuiling nam donderdagmiddag twee bijzondere kandelaars in ontvangst in het Stadhuis aan de Grote Markt.

Het is niet voor het eerst dat de kandelaars in het Stadhuis staan. De twee kaarsenhouders werden in 1976 gestolen uit de zetel van het gemeentebestuur.

Een kunsthandelaar kwam de kandelaars tegen op een veiling en concludeerde dat ze afkomstig waren uit het Stadhuis. Nu zijn de kandelaars weer terug op hun vertrouwde plek.