Gemeentebestuur blij met behalen quotum beschutte werkplekken: ‘Mogen met recht trots zijn’

Wethouder Carine Bloemhoff is blij dat de gemeente Groningen zeven beschutte werkplekken meer heeft dan gevraagd door de Rijksoverheid.

Volgens Bloemhoff zijn er nu 172 werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente, waar ze een betaalde baan hebben in een aangepaste omgeving. Iederz, het sociale werkbedrijf wat de banen verzorgt in de gemeente, voldoet daarmee ruimschoots aan het quotum dat jaarlijks door de rijksoverheid wordt bepaald. Voor de gemeente Groningen is voor 2023 is vastgesteld op 165 volledige werkuren (fte).

Volgens Bloemhoff hebben intensieve samenwerking met het UWV en een minder individuele aanpak gezorgd voor een forse toename in het aantal beschutte werkplekken, waar sinds 2019 een gemeentelijk quotum aan hangt via de Participatiewet. “We mogen met recht trots zijn op het feit dat er zoveel beschutte werkplekken bij zijn gekomen”, vertelt Bloemhoff. “Hierdoor hebben we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen. Zij hebben een eerste stap kunnen zetten richting gesubsidieerd werk, regulier werk of onderwijs. En dat is waar we het voor doen”.