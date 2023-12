Gemeente, zorgbedrijven, wijkrestaurant en bewoners tekenen voor ‘herpositionering’ Oosterparkheem

Foto via TSN Zorg

De Oosterparkheem moet weer een zorgzame woonvoorziening worden voor ouderen in de wijk Oosterpark. De gemeente Groningen, TSN Zorg, Wijkrestaurant Bij Merel, de bewonersorganisatie van Oosterpark en Woonzorg Nederland slaan daarvoor de handen ineen.

Vrijdagochtend werden de handtekening gezet onder een samenwerkingsverband voor een ‘herpositionering’ van Oosterparkheem. Het moet een vertrouwde omgeving worden voor ouderen met hoogwaardige zorg, ondersteuning en service.

“We willen de Oosterparkheem ook meer betekenis geven in de Oosterparkwijk, door het complex open te stellen en samen met de wijkpartners een plus voor de wijk te maken”, vertelt bestuurder Cees van Boven van Woonzorg Nederland. “Het wordt een locatie om elkaar te ontmoeten en waar iedereen zich thuis kan voelen. Deze gezamenlijke inspanning van alle betrokken organisaties omvat niet alleen het verbeteren van locatie Oosterparkheem, maar strekt zich ook uit tot een actieve rol als gastvrije buur.”

Nieuw elan nodig na jaren van problemen en klachten

De ‘herpositionering’ volgt na jaren van problemen en klachten over het wooncomplex. MartiniZorg, de uitbater van de zorgflat, kampte al enkele jaren met problemen. In december 2020 werd het geconfronteerd met een claim door het RIGG. Vorig voorjaar kwam het onder extra toezicht te staan nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haar zorgen had geuit over de kwaliteit van zorg binnen de instelling. De inspectie had MartiniZorg in het oog gekregen nadat in 2017 en 2018 opvallend hoge winsten waren gemaakt.

Het faillissement van begin vorig jaar kwam in een stroomversnelling, nadat ‘stakeholders’ eind vorig jaar hun contracten beëindigden. Ook stapte een bestuurder van MartiniZorg op, na aantijgingen over hoe hij dividend uit de zorginstelling uitkeerde aan zijn persoonlijke bedrijf. Daarna volgden meer klachten, omdat er te weinig personeel zou zijn en omdat er op verschillende momenten geen eten was voor de bewoners.