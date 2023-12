Gemeente werkt na klachten kleine bedrijven aan app voor aanvragen ontheffingen

Foto: Gemeente Groningen (via Ruimte voor Jou)

Diverse bedrijven in de gemeente hebben grote moeite met het aanvragen van ontheffingen voor de venstertijden. Dat blijkt uit een evaluatie van het venstertijdengebied.

Het gaat vaak om kleinere bedrijven die geen personeel hebben voor administratieve zaken. Meerdere bedrijven hebben aangegeven dit een moeilijke extra taak te vinden. De gemeente werkt inmiddels aan een app voor het kunnen aanvragen van ontheffingen. Daarmee kunnen bedrijven zelf eenvoudig een incidentele ontheffing aanvragen als ze onderweg gaan naar een klus.

Sinds 1 februari van dit jaar mogen bedrijfsauto’s en vrachtwagens alleen tussen 05.00 en 12.00 uur de binnenstad in en uit. Buiten deze tijden is een ontheffing nodig. De evaluatie laat volgens de gemeente zien dat het nieuwe beleid leidt tot een versnelling in de overgang naar duurzaam en stadsvriendelijk vervoer. De meeste organisaties en bedrijven kunnen goed overweg met de regels.

Momenteel wordt gewerkt aan de laatste steppen voor de invoering van ANPR-handhaving, oftewel automatische kentekenplaatherkenning. De gemeente heeft lang moeten wachten op de stroomaansluiting van de camera’s. Zodra alle camera’s zijn aangesloten wordt begonnen met waarschuwingsbrieven aan overtreders. Na minimaal een maand en op basis van het aantal overtredingen volgen boetes.