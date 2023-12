Gemeente koos voor extra opvang asielzoekers vanwege onhoudbare situatie Ter Apel

Foto via Willem Straat (LinkedIn)

De gemeente Groningen heeft, vanwege de onhoudbare situatie in Ter Apel, ervoor gekozen om tijdelijk 80 asielzoekers extra op te vangen. Dat antwoordt de gemeente op vragen van de PVV-fractie.

De PVV vindt dat de gemeente al het maximale aantal asielzoekers opvangt. Het college van B&W stelt dat Groningen het aanmeldcentrum in Ter Apel en de gemeente Westerwolde te hulp moet schieten. Het college vindt wel dat het Rijk en andere gemeenten meer dan aan de beurt zijn. Dat schiet echter niet op.

De asielzoekers worden opgevangen in The Village aan de Peizerweg. De PVV verwijt de gemeente dat de omwonenden pas na het besluit via een schrijven zijn ingelicht. Het gemeentebestuur stelt dat het college op 5 december akkoord ging met de crisisnoodopvang en dat de omwonenden de dag erna op de hoogte zijn gesteld. Deze woensdagavond is er voor hen een inloopbijeenkomst.

De PVV stelde ook vragen over de veiligheid rond The Village. Het COA is verantwoordelijk daarvoor. De gemeente heeft bovendien een beveiligingsbedrijf opdracht gegeven om in de directe omgeving vijf mobiele surveillancerondes per dag te rijden.