Gemeente Groningen zeer tevreden over Basis Jeugdhulp

Het onderbrengen van de basis jeugdhulp bij WIJ Groningen is volgens de gemeenteraad een groot succes. Zorgverleners zijn minder bezig met administratieve taken en hebben meer tijd voor de mensen.



Het zou laagdrempeliger zijn voor ouders om hulp te vragen doordat er geen indicatie aanvraag plaats vindt. Dit proces kostte eerst erg veel tijd en nu kunnen zorgverleners direct aan de slag.

Sinds 1 januari van dit jaar is de basis jeugdhulp onder gebracht bij WIJ Groningen. Zij bieden professionele ondersteuning bij jeugd- en opvoedvragen. Eerder werd deze hulp geboden door 140 verschillende aanbieders en moesten mensen lang wachten totdat ze hulp kregen. Inmiddels worden er meer dan duizend kinderen in de gemeente geholpen door WIJ Groningen. ”Het was een gigantisch opdracht om dit proces opgang te zetten, maar we zijn erg blij met hoe het nu gaat”, aldus Geth Kuin directeur innovatie en ontwikkeling bij WIJ Groningen.

De gemeente is te spreken over de samenwerking en krijgt veel vragen van andere gemeenten over dit succesvolle project. ”We hebben vooral gekeken hoe we het voor ouders en kinderen aangenamer kunnen maken in plaats van hoe we het financieel rendabel kunnen maken.”, aldus wethouder Manouska Molema.