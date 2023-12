Gemeente Groningen vangt honderd extra asielzoekers op om Ter Apel te ontlasten

Foto: Joris van Tweel

Omdat in Ter Apel een crisis dreigt te ontstaan bij de opvang van asielzoekers, gaat de gemeente Groningen onderdak bieden aan honderd extra vluchtelingen.

Dat maakte de provincie Groningen dinsdagmiddag bekend. Ook Stadskanaal gaat nog eens tweehonderd tijdelijke slaapplaatsen aanbieden. De besluiten daartoe werden genomen aan de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie, onder leiding van René Paas (commissaris van de Koning in Groningen): “We hebben een humanitaire ondergrens, waar wij als overheden in Groningen niet doorheen willen zakken. Daarom staan wij naast Ter Apel en helpen we, omdat anders onmenselijke toestanden ontstaan.”

De laatste weken verblijven tussen de 2.400 en 2.500 mensen in ‘Ter Apel’, terwijl de absolute bovengrens op 2.000 ligt. De rest van Nederland moet nu echt mee gaan helpen om Ter Apel te ontlasten, schrijven de gemeenten en de provincie in een verklaring. “Het is ellendig en onverantwoordelijk als de rest van bestuurlijk Nederland het in Ter Apel en Groningen uit de hand laat lopen”, besluit Paas.

De overheden vinden dat er, elders in Nederland, wel degelijk ruimte bestaat om meer asielzoekers te huisvesten. Zo zijn voorzieningen die zijn ingericht voor vluchtelingen uit Oekraïne niet altijd vol. “Ook het Rijk levert niet”, stelt de provinciale regietafel. “Sinds oktober wordt de met het Rijk overeengekomen maximumgrens van 2000 mensen overschreden. De afspraken die de Groninger gemeenten en het Rijk hebben gemaakt in de bestuursovereenkomst in februari 2023 worden tot nu toe ook niet nagekomen.”

De Groninger bestuurders doen daarom een dringend beroep op het Rijk en de andere Nederlandse gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen.