Gemeente Groningen nomineert G-tennissers van Cream Crackers voor Breedtesportprijs tijdens Sportgala Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeente Groningen heeft G-tennisteam van Cream Crackers voorgedragen als genomineerde voor de Breedtesportprijs tijdens het sportgala Groningen.

Dat maakte de organisatie van het gala rond de Groninger sportprijzen vrijdagochtend bekend. Het G-team van Cream Crackers, waarin mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking spelen, neemt het op tegen negen andere genomineerden uit de andere Groninger gemeenten. Het G-tennisteam werd gekozen, nadat ze werd voorgedragen aan de gemeente door inwoners.

De Breedtesportprijs is al twee jaar onderdeel van het Sportgala Groningen, maar kent dit jaar een nieuwe opzet. Tot nu toe konden kandidaten door iedereen worden aangedragen via de website van het Sportgala. Dat is nu veranderd: aandragers van kandidaten moeten nu een gemeente aangeven bij hun aanmelding.

Op maandag 11 december a.s. wordt tijdens het Sportgala in Martiniplaza bekend gemaakt wie de winnaar is. De Breedtesportprijs Groningen wordt uitgereikt aan een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Groningse roots die zich de afgelopen jaren op een bijzondere of positieve manier heeft ingezet voor de breedtesport in de provincie Groningen. Het gaat dan om activiteiten waardoor de maatschappelijke waarde van sport wordt vergroot.