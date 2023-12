Gemeente Groningen kreeg er dit jaar 167 duizend zonnepanelen bij

Het aantal zonnepanelen in de gemeente Groningen is dit jaar flink toegenomen. Er kwamen bijna 97 duizend panelen bij op daken en ruim 70 duizend panelen in een zonnepark op bedrijventerrein Roodehaan.

Volgens de gemeente is het aantal panelen niet eerder zo hard gegroeid als dit jaar. In totaal leveren nu bijna 700 duizend panelen hernieuwbare energie op voor de inwoners van de stad. Om in het jaar 2023 CO2 neutraal te zijn, zijn ongeveer 2 miljoen zonnepanelen nodig. Er moeten de komende jaren dus nog veel panelen geplaatst worden.

Ook op bedrijfsdaken zijn dit jaar meer zonnepanelen bijgekomen. Vorig jaar waren het er 6.400, dit jaar 10.700 stuks. Toch liggen de meeste panelen nog steeds op daken van woningen. Er zijn meerdere oorzaken voor: ongeschikte dakconstructies, verzekeringstechnische obstakels, krapte op het elektriciteitsnetwerk en complexe eigendomssituaties. De gemeente kijkt samen met bedrijvenverenigingen hoe dat beter kan.

De komende jaren komen er veel panelen bij: 185 duizend in zonnepark Fledderbosch in Garmerwolde en 380 duizend stuks in Meerstad-Noord.