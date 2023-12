Gemeente geeft stripboek uit over traject van inburgering

De gemeente Groningen heeft een stripboek laten verschijnen waarin getoond wordt hoe het traject van inburgering eruit ziet, gezien vanuit het perspectief van de inburgeraar.

In het Boekje van Hasan & Sherin staat beschreven waar het tweetal tegenaan liep bij hun inburgering, met vragen als: bij wie konden ze terecht? En hoe gaat het nu met ze?

Hasan en Sherin werken nu allebei bij de gemeente en helpen andere inburgeraars. Elke inburgeraar in onze gemeente krijgt vanaf volgend jaar het stripboekje om hen op weg te helpen. Het boekje is ook beschikbaar in het Engels en Arabisch.