Gemeente deelt zorg PVV over toenemend antisemitisme

Foto: Chris Bakker

Het gemeentebestuur deelt de zorg van de PVV over het toenemende antisemitisme in Groningen. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie.

De fractie uitte drie weken geleden haar zorgen over het bekladden van de Universiteitsbibliotheek. Een saillant feit: de UB is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw beklad met leuzen als ‘Gaza’ en ‘We will escalate’.

Het college antwoordt op de vragen van de PVV dat ze zich zorgen maakt over de toenemende polarisatie in ons land. Antisemitisme is nooit acceptabel. De gemeente zegt zich al langere tijd in te zetten op preventie van alle vormen van radicalisering en extremisme. Ze onderneemt verschillende acties op dit vlak. Het college zegt, de banden met de Joodse gemeenschap te hebben aangehaald.