FtM: ‘Ministerie zette vooringenomen hoogleraar in om bevingsrisico te bagatelliseren’

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Het ministerie van Economische Zaken schakelde in 2013 bewust een expert in die de risico’s van aardbevingen in Groningen zou bagatelliseren, om zo de gaswinning door te laten gaan. Dat schrijft Follow the Money vrijdagochtend, op basis van documenten die het medium in bezit heeft.

Daar komt bij dat de bewuste onderzoeker, hoogleraar Ira Helsloot, niet kundig zou zijn over de zaak. Daarnaast werd Helsloot bewust ingeschakeld door het ministerie en stond in nauw contact met de NAM. Dat alles was bedoeld om tegenwicht te bieden aan Staatstoezicht op de Mijnen, wat in 2014 al pleitte voor het terugdringen van de gaswinning.

Follow the Money omschrijft het rapport waar Helsloot aan meeschreef (Redelijk en begrijpelijk Groninger aardbevingsbeleid van de onderzoeksgroep Crisislab) dan ook als: ‘wetenschap op bestelling’. Mede dankzij dit rapport werd het winningsplan voor 2014 goedgekeurd.