Forum staat deze zaterdag bol van cultuur, voor beginners en gevorderden

Foto: Rieks Oynhausen

Wethouder Kirsten de Wrede heeft zaterdagmorgen in het Forum het Cultuurfeest Groningen geopend. Er zijn tot 22.00 uur allerlei optredens, workshops, een culturele markt en masterclasses. De toegang is gratis.

Het feest is bestemd voor iedereen die in de vrije tijd aan kunst en cultuur doet. Op een podium kunnen beginnende en gevorderde makers een optreden verzorgen. Ook kunnen ze een koor dirigeren, of samen met een producer of rapper een nummer maken.

Voor professionals zijn er onder meer inspiratiesessies voor dans, theater en dirigenten. Op de culturele markt kunnen vrijetijdskunstenaars en aanbieders elkaar ontmoeten, voor oproepjes en promotie. Zaterdagavond kunnen muziekverenigingen, theatergezelschappen of koren op de Bühne in de foyer tien minutes of fame beleven.