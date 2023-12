Forum Groningen toont de grootste interactieve kerstboom van Nederland

Foto via RTV1

Wie het Forum bezoekt heeft het al gezien: er staan tientallen versierde kerstbomen in het pand. Vanaf aanstaande maandag komt daar een 45 meter hoge interactieve boom bij.

De kerstboom wordt op de buitenkant van het pand geprojecteerd en is in volle glorie vanaf de Nieuwe Markt te zien. De continue veranderende boom is versierd met interactieve kerstballen, waarin bezoekers zichzelf met een zelfgemaakt gifje kunnen terugzien. Elke kerstbal bevat een gifje (korte video), die bezoekers dagelijks tussen 17.00 en 22.30 uur in de speciale videobooth in de hal van het Forum kunnen opnemen. De gifjes worden na het uploaden in de kerstboomprojectie getoond.

De boom is ontwikkeld door kunstenaarscollectief WERC en wordt op maandag 18 december om 20.00 uur onthuld. De projectie wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Groningen, The Market Hotel, de Groninger City Club en het Ondernemersfonds Groningen.