Forum Groningen heeft grootste interactieve kerstboom van Nederland

Vanuit The Market Hotel wordt een kerstboom geprojecteerd (foto: Denise Overkleeft)

Maandagavond vond een bijzondere onthulling plaats bij het Forum Groningen. Op de gevel van het gebouw op de Nieuwe Markt schittert van 18 december tot en met 1 januari de grootste interactieve kerstboom van Nederland.

Het is een gigantische, maar persoonlijke boom. Hij is 45 meter hoog en schittert in de vorm van een projectie op het pand van het Forum Groningen. De kerstboom is versierd met interactieve kerstballen die continue veranderen en korte video’s van bezoekers bevatten.

De boom is ontwikkeld door het Groningse kunstenaarscollectief WERC, bestaande uit Olav Huizer, Joachim Rümke en Jelle Valk. Ze maakten eerder al de lichtgevende witte bollen in de vijver van het Noorderplantsoen tijdens Noorderzon en het interactieve graffitikunstwerk in het Groninger Museum dat constant kon veranderen.

Wil je jezelf ook terugzien in de grootste interactieve kerstboom van Nederland? Je kunt dagelijks tussen 17.00 en 22.30 uur een gifje (korte video) opnemen in de speciale videobooth in de hal van het Forum. Die gifjes worden later in de boom geprojecteerd.