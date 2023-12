Forum begroet 200.000e filmbezoeker van dit jaar

Richt Pander feliciteert Ernst van der Hoeven

Forum Groningen heeft deze donderdagmiddag de 200.000e filmbezoeker van dit jaar ontvangen. De gelukkige was Ernst van der Hoeven.

Nooit eerder ontving Forum zoveel bezoekers in een jaar. Zo bijzonder is dat nou ook weer niet, want vanwege de coronapandemie draaide het Forum pas dit jaar een volledig normaal jaar. Het Forum ontving dit jaar een kleine 2,5 miljoen bezoekers.

Vooral films als Barbie en Oppenheimer zorgden voor een record aantal filmbezoekers. Ook de Rooftop Cinema in de zomer, en de festivals IFFR, Framed en het International Documentary Film Festival trokken veel filmfans. Het IFFR komt er alweer aan: dat staat gepland voor 31 januari t/m 4 februari.