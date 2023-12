Forse schade bij verkeersongeluk op Damsterdiep

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op het Damsterdiep zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee personenauto’s flink beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht op de kruising met de Eltjo Ruggeweg. “Het is gebeurd voor de verkeerslichten”, vertelt Wind. “Een bestuurder remde af, wat naar alle waarschijnlijkheid niet opgemerkt werd door een automobilist die daar achter reed. Een kop-staartbotsing was het gevolg, waarbij flink wat schade is ontstaan aan de beide voertuigen.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulancepersoneel heeft de betrokkenen gecontroleerd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Agenten hebben het overige verkeer in goede banen geleid.