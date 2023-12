Fonteintjes in ‘waterplein’ op Grote Markt doen het

Foto: Rieks Oijnhausen

De afgelopen dagen is er getest met de fonteintjes aan de noordkant van de Grote Markt. Die verrezen eerder deze maand uit de grote tent, waarin hard werd gewerkt aan het waterplein wat op warme dagen voor verkoeling moet zorgen op het marktplein.

Dinsdag en woensdag wordt er getest met de waterspuiters. De ‘fonteintjes’ bevinden zich in een aantal blokken van natuursteen, met in het midden een deel waarop het hele seizoen straks permanent een beetje water staat.

In de zomer stroomt de drinkbron langzaam oostwaarts en creëert een plek waar vooral kinderen op warme dagen met water kunnen spelen of kunnen pootjebaden. In de winter kan het water hier zelfs mogelijkheden bieden voor een ijsbaan. De waterstroom is niet te zien in de bestrating als de pomp uitstaat.

Het water voor de fonteintjes komt diep uit de grond, zo’n 40 meter diep. Aan de noordkant van de Grote Markt, recht tegenover de Oude Ebbingestraat ligt nu een enorme put. Bij vorst wordt de watertoevoer afgesloten. Ook grapjassen die waspoeder of kleurstof in de fontein willen gooien komen van een koude kermis thuis. Er zitten censoren in die dat ontdekken en de fontein slaat dan af.

Het waterplein moet nog voor het einde van het jaar klaar zijn.