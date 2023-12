Flinke schade bij Mountainbike Skillspark Meerstad

Foto: Mountainbike Skillspark Meerstad

Bij het Mountainbike Skillspark in Meerstad zijn er vernielingen aangebracht door crossmotors. De motoren hebben ervoor gezorgd dat vele paden kapot zijn gereden.

Het Mountainbike Skillspark werd afgelopen september geopend. Het was een wens van enthousiaste mountainbikers om dit te realiseren. Door de vele regen van de afgelopen periode waren de banen al kwetsbaar. Als er gefietst wordt terwijl de paden nat zijn, kan dat ervoor zorgen dat deze kapot gaan. Het Skillspark is ondertussen al bezig om verbeteringen aan te brengen in de afwatering.

Volgens het Skillspark staat er bij de ingang duidelijk aangegeven dat het terrein verboden is voor crossmotoren. Meerdere mensen laten via Facebook weten de crossmotoren te hebben gezien tijdens Tweede Kerstdag.