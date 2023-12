FC Groningen wellicht zonder Laros Duarte vanwege Afrika Cup

Laros Duarte - Foto via FC Groningen

FC Groningen moet het de eerste weken van het nieuwe jaar wellicht stellen zonder Laros Duarte. De 26-jarige middenvelder zit namelijk in de voorselectie van Kaapverdië voor de Afrika Cup.

Het Afrikaans kampioenschap voor landenteams vindt van 13 januari tot 11 februari plaats in Ivoorkust. De 24 beste Afrikaanse landen doen eraan mee. Ook Duarte’s broer Deroy, die speelt bij Fortuna Sittard, zit in de voorselectie. Binnenkort wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Kaapverdië is een eilandengroep in de Atlantische Oceaan, ten westen van Senegal.

Veel Afrikaanse topvoetballers spelen in Europa en zullen de komende weken ontbreken in de diverse competities. Onder hem ook de Feyenoorders Zerrouki (Algerije) en Minteh (Gambia), maar ook spelers als Ziyech, Mazraoui (Marokko), Haller (Ivoorkust), Salah (Egypte) en Mané (Senegal).