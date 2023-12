FC Groningen sluit kalender jaar af met duel tegen Jong Utrecht

Foto via FC Groningen

FC Groningen is in opperbeste stemming. De ploeg van trainer Dick Lukkien wist afgelopen dinsdag te winnen van Willem II, waardoor het doorbekert in de KNVB Beker. Vrijdagavond wacht de laatste wedstrijd in het kalender jaar. Jong Utrecht komt op bezoek in de Euroborg.

De Trots van het Noorden is ondertussen al negen wedstrijden ongeslagen. In het laatste duel werd er in de KNVB Beker met 1-3 gewonnen bij Willem II. Doelpuntenmakers waren Luciano Valente, Laros Duarte en Romano Postema. “Een heerlijk gevoel”, aldus Lukkien op de website van de club. “Ik vond dat wij dik verdiend hebben gewonnen en een prima wedstrijd hebben gespeeld.”

“Heel veel ging goed”, vervolgt Lukkien. “Ons spel zonder bal is altijd met tempo en intensiteit, maar we werden nu ook wel een aantal keer verder teruggedrongen. Toch kwamen we amper in de problemen. In balbezit vond ik het echt heel goed. We konden onze middenvelders bereiken en kregen controle over de wedstrijd.”

Jong Utrecht

“We hebben nog steeds te weinig punten, maar ik ben tevreden op de ontwikkeling van de speelstijl”, aldus Lukkien over de ongeslagen reeks. “Jongens zijn steeds meer vertrouwd met wat we willen en hoe we dingen willen zien. Dan ontstaan er automatismen en gaat ons basisniveau en ondergrens naar een hoger niveau.”

Toch zijn er volgens de trainer nog genoeg verbeterpunten. “We willen nog meer creëren en dominanter worden, meer en makkelijkere goals maken. Dat zijn continue dingen die beter moeten. Ondertussen gaat het ook erom dat je altijd levert: een continue honger om onszelf goed te laten zijn.”

Eerder dit seizoen verloor FC Groningen de uitwedstrijd tegen Jong Utrecht met 1-0. De wedstrijd werd door velen betiteld als een van de slechtste van het seizoen. “Trainer Van Dinteren zorgt dat er altijd een ploeg staat met energie en een herkenbare speelstijl. Maar ik vind dat wij morgen aan iedereen moeten laten zien wat wij willen.”

Selectie

FC Groningen mist een aantal spelers tegen Jong Utrecht: Kristian Lien, Noam Emeran, Kevin van Veen, Daleho Irandust, Liam van Gelderen en Radinio Balker. Wouter Prins is een twijfelgeval.

Vrijdagavond wordt er om 20.00 afgetrapt in de Euroborg. Wouter Wiersma in de scheidsrechter van dienst.