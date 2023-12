FC Groningen sluit 2023 met winst af tegen Jong FC Utrecht: 2-1 in de Euroborg

Na het gelijkspel staat de FC nu twaalfde (foto: Wouter Holsappel)

FC Groningen sluit het kalenderjaar af met winst. Met 2-1 was de Trots van het Noorden in eigen huis toch te sterk voor Jong Utrecht. Hiermee eindigen de Groningers 2023 met een reeks van tien ongeslagen wedstrijden en stijgt het naar plek 6 in de Keuken Kampioen Divisie.

Eerder dit seizoen verloor een zeer matig FC Groningen van de jonge Utrechters. Toen werd het in Stadion Galgenwaard 1-0 voor de thuisploeg. Inmiddels is er een hoop veranderd sinds die wedstrijd en heeft trainer Dick Lukkien zijn elftal volledig omgegooid.

Vanavond begint FC Groningen deels weer met de basiself die de afgelopen weken voor die mooie resultaten heeft gezorgd. Wegens blessures ontbreken wederom Radinio Balker en Johan Hove die worden vervangen door Laros Duarte en gelegenheids rechtsback Leondro Bacuna. Ook Wouter Prins start vrijdagavond op de bank. De linksachter is nog niet fit genoeg nadat hij de training verliet met een blessure. Isak Määttä neemt zijn plek in.

Eerste helft

Terwijl de eerste minuten van de wedstrijd wegtikken, zijn beide ploegen afwachtend in de opbouw. Het spel speelt zich voornamelijk op het middenveld af en het tempo is laag. De enige schoten op doel komen van Laros Duarte, Romano Postema en Thom van Bergen, maar echte kansen zijn het niet.

Na zo’n twintig minuten spelen komt de FC eindelijk op gang. In korte tijd weten zowel Duarte als Luciano Valente twee gevaarlijke ballen richting het doel te sturen, maar beiden krijgen de bal niet tussen de palen.

Verder blijft de echte actie op het veld uit. Duarte en Joey Pelupessy proberen het beiden van afstand en ook van Bergen had de 1-0 op zijn schoen. De aanvaller weet met een dribbel voor het Utrechtse doel te komen, maar schiet de bal hard naast.

Na 38 minuten verliest Marvin Peersman de bal rond de middellijn. De jonge Utrechters stomen met een noodvaart richting het doel van Hidde Jurjus. Uiteindelijk komt Jesse van de Haar één op één te staan met de Groningse doelman. Van de Haar schiet de bal langs Jurjus en het eerste schot van de tegenstander belandt direct in het net. FC Groningen komt onnodig op achterstand in de Euroborg en gaat met 0-1 de rust in.

Tweede helft

Na ongeveer 60 minuten spelen en weinig kansen, verdient de FC een vrije trap aan de linkerrand van de zestien meter. Laros Duarte schiet de bal vakkundig in de rechterbovenhoek van het Utrechtse doel. De Groen-Witten komen weer op gelijke hoogte.

Na een snel genomen vrije bal van Jorg Schreuders zet de FC een uitstekende aanval op richting het Utrechtse doel. Uiteindelijk steekt Van Bergen aanvalspartner Postema weg die de Trots van het Noorden op 2-1 voorsprong brengt.

Daarmee eindigt de wedstrijd in 2-1 en sluit FC Groningen 2023 af op plek 6 van de Keuken Kampioen Divisie.

Aanstaande zondag begint officieel de winterstop en kan Dick Lukkien zijn ploeg gaan klaarstomen voor de tweede seizoenshelft. De Groningers hebben nog genoeg om voor te vechten in 2024, met nog 18 speelrondes te gaan in de KKD en een plek in de achtste finales in de KNVB-Beker.