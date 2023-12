Foto: Wouter Holsappel. FC Groningen viert de 2-0 tegen Telstar

FC Groningen speelt op zaterdag 6 januari een oefenwedstrijd tegen VfL Bochum. Er wordt om 14.00 uur in Bochum afgetrapt.

Er is geen publiek welkom bij de wedstrijd, die wel uitgezonden wordt via een livestream. Bochum speelt in Duitsland op het hoogste niveau en staat veertiende.

Vanavond (vrijdag) speelt FC Groningen de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop. In de Euroborg is Jong FC Utrecht te gast. FC Groningen heeft wat goed te maken, want in Utrecht werd met 1-0 verloren.