FC Groningen neemt bekertoernooi serieus en stelt de beste spelers op

Foto FC Groningen. FC Groningen viert de 0-1 tegen MVV

FC Groningen neemt het bekertoernooi uiterst serieus en stuurt de beste elf spelers dinsdag in Tilburg het veld in voor de wedstrijd tegen Willem II.

Bij FC Groningen ontbreken door diverse omstandigheden Radinio Balker, Nordin Musampa, Kristian Lien, Noam Emeran, Daleho Irandust en Kevin van Veen. Van Veen is in Schotland waar zijn vriendin net bevallen is van een dochter. Volgens trainer Dick Lukkien liggen de prioriteiten voor van Veen voorlopig in Schotland. Johan Hove is een twijfelgeval. Marco Rente is er na een schorsing wel weer bij.

Willem II speelt net als FC Groningen in de eerste divisie en is koploper. Beide clubs speelden dit seizoen in Groningen tegen elkaar voor de competitie. Dat werd 0-0.

Het bekerduel Willem II – FC Groningen staat dinsdagavond vanaf 21.00 uur onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.