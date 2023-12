FC Groningen maakt zich op voor ver uitduel tegen MVV Maastricht

Foto via FC Groningen

FC Groningen zit in een goede vorm. De ploeg van trainer Dick Lukkien wist de afgelopen vier wedstrijden te winnen. Vrijdagavond speelt de FC een van de verste uitduels in de Keuken Kampioen Divisie: MVV Maastricht.

Naast de vier overwinningen, is FC Groningen al zes wedstrijden ongeslagen in de competitie. Lukkien kijkt dan ook goed terug op de wedstrijd tegen Telstar, waar er met 2-0 werd gewonnen door twee doelpunten van Luciano Valente. “Niet op de hele wedstrijd, maar met name het eerst half uur”, aldus Lukkien via de website van club. “We hebben dik verdiend gewonnen. Dat goede gevoel neem je mee. Maar natuurlijk zijn er genoeg verbeterpunten, dat houdt ons ook scherp.”

Luciano Valente viel met zijn twee doelpunten positief op. “We weten wat we aan Luciano hebben”, zegt Lukkien. “We zijn druk bezig om hem te ontwikkelen. Daar staat hij ook open voor. Hij is al weken lang beter aan het spelen. Als je dan beter gewend bent aan je medespelers, je positie en wat daarbij gevraagd wordt, dan zie je dat hij best veel in scoringspositie komt en gelukkig ook rendement haalt. Dat gaat hem en de ploeg helpen.”

MVV is een ‘meer dan oké ploeg’

FC Groningen speelde voor het laatst in 2000 een uitwedstrijd in Maastricht. Toen sloot de FC dit positief af met een 1-4 overwinning. MVV staat momenteel op de 14de plaats in de competitie. Lukkien omschrijft de Sterrendragers als een “meer dan oké ploeg”. “Ik vind dat ze een goed voetballende ploeg hebben met een helder plan van spelen en een aantal opvallende jongens. Maar uiteraard valt en staat het met onze eigen prestatie. Wij moeten klaar zijn om te voetballen.”

FC Groningen mist een aantal spelers voor het uitduel in Maastricht. Aanvallers Noam Emeran, Kristian Lien en middenvelder Daleho Irandust zijn geblesseerd. Ook Kevin van Veen ontbreekt omdat hij zich momenteel in Schotland bevindt vanwege de geboorte van zijn dochter. Verdediger Marco Rente is vanwege ziekte een twijfelgeval.

Martijn Vos is vrijdagavond de scheidsrechter in De Geusselt. Er wordt afgetrapt om 20.00.