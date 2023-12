FC Groningen loot Excelsior Rotterdam in volgende ronde KNVB Beker

Foto: Arend Jan Wonink

De loting voor de volgende ronde van KNVB Beker is bekend. FC Groningen gaat in de achtste finale van het toernooi op bezoek bij Excelsior Rotterdam.

FC Groningen wist afgelopen dinsdag de uitwedstrijd tegen Willem II, de koploper in de Keuken Kampioen Divisie, te winnen met 1-3. Doelpuntenmakers waren Luciano Valente, Laros Duarte en Romano Postema. Eerder in het bekertoernooi wist de ploeg van trainer Dick Lukkien Rijnsburgse Boys uit te schakelen in een uitduel in Rijnsburg. Toen kwam het doelpunt op de naam van Marvin Peersman.

Wederom volgt voor de Groningers dus een uitduel in de KNVB Beker. Excelsior Rotterdam wist afgelopen dinsdag ook te winnen. Op bezoek bij Spakenburg werd het 2-3 voor de Rotterdammers. In de eerste ronde werd FC Den Bosch met 1-2 aan de kant gezet. Excelsior staat in de Eredivisie momenteel twaalfde.

Deze volgende ronde staat gepland voor de week van 16, 17 en 18 januari. De exacte speeldatum wordt later bekend gemaakt door de KNVB.