FC Groningen krijgt voor het eerst deze eeuw Telstar op bezoek

Foto: Lisa Eising

FC Groningen maakt zich op voor de op een na laatste thuiswedstrijd van 2023. Telstar komt voor de eerste keer op bezoek in de Euroborg.

Het is daarbij ook de eerste keer in deze eeuw dat de club uit Velsen-Zuid richting Groningen komt. De laatste keer dat FC Groningen een thuiswedstrijd speelde tegen Telstar was in 1999, toen de FC ook in de Eerste Divisie speelde. De laatste keer dat FC Groningen en Telstar elkaar troffen was in 2008, toen met 0-3 werd gewonnen door doelpunten van Berry Powel, Danny Holla en Marcus Berg.

Telstar staat momenteel 18de in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van trainer Mike Snoei won maar één van de negen uitwedstrijden in dit seizoen. Ook in de bekerwedstrijd tegen amateurploeg GVVV gingen de Witte Leeuwen onderuit.

‘De kwaliteit neemt toe’

Trainer Dick Lukkien kijkt met een goed gevoel terug op de vorige thuiswedstrijd, waarin met 2-1 werd gewonnen van VVV-Venlo. “Wat mij ook heel tevreden stemt, is dat we terugkwamen van een achterstand. De manier waarop we hebben gereageerd, getuigt van karakter”, zegt de trainer via de website van FC Groningen. “De kwaliteit van het voetbal neemt toe en ik denk dat we een verdiende overwinning hebben behaald.”

Ondanks de 18de plaats voor Telstar, vindt Lukkien dat Groningen de tegenstander niet moet onderschatten. “De laatste weken zijn ze beter gaan spelen. Ze hebben een moeilijk begin van de competitie gekend, waardoor ze nu onderin bungelen. Maar het is een stugge ploeg die de laatste weken beter in vorm is dan daarvoor.”

Aanvallers Kristian Lien en Noam Emeran ontbreken vanwege blessures. Ook spits Kevin van Veen zit niet bij de wedstrijdselectie omdat hij in Schotland is voor de aanstaande geboorte van zijn eerste kind. Een aantal spelers is ook ziek geweest de afgelopen week. Johan Hove en Paulos Abraham stonden donderdag voor de eerste keer op het trainingsveld.

Vierde overwinning op rij?

FC Groningen gaat op jacht naar de vierde overwinning op rij. Hiervoor werd gewonnen van VVV-Venlo, Jong AZ en FC Eindhoven. De laatste keer dat FC Groningen vier keer op rij won, was in 2016.

In de Euroborg wordt vrijdagavond afgetrapt om 20.00 uur. Jannick van der Laan is de scheidsrechter.