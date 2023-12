FC Groningen bekert door na overwinning op koploper Willem II

Foto: Wouter Holsappel. FC Groningen viert de 2-0 tegen Telstar

FC Groningen heeft de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker behaald. De Groningers wonnen met 1-3 in het uitduel tegen Willem II.

Bij FC Groningen begon verdediger Marco Rente weer in de basis. Ook Laros Duarte begon, in plaats van Johan Hove. Voorin speelden, zoals gebruikelijk, de jongelingen Luciano Valente, Jorg Schreuders, Romano Postema en Thom van Bergen.

FC Groningen ging hard van start met een goede kans voor Valente, maar keeper Connor van den Berg kon de bal tegenhouden. Na deze kans kreeg de koploper van de Keuken Kampioen Divisie weinig grip op de FC. In de openingsfase kwamen de Tilburgers nauwelijks op de helft van de ploeg van trainer Dick Lukkien. Deze goede fase werd beloond toen diezelfde Valente de 0-1 maakte na iets meer dan 20 minuten. Na het doelpunt kwam er een klein beetje dreiging van Willem II, maar echte kansen ontstonden er niet. Zo speelde FC Groningen een stabiele eerste helft tegen de koploper van de Keuken Kampioen Divisie

Tweede helft

Na de rust stonden dezelfde spelers nog op het veld. Na een paar minuten in de tweede helft moest keeper Hidde Jurjus voor het eerst een redding maken op een kans van Matthias Verreth. Iets meer dan vijf minuten later volgde de gelijkmaker. Jesse Bosch kreeg de bal mee in de kluts na slecht verdedigen van Joey Pelupessy en Marvin Peersman.

Na de gelijkmaker was er een opvallend moment vlak voor het strafschopgebied, waarbij Romano Postema werd neergehaald. Laros Duarte nam de vrije trap, maar de bal ging naast. In de 67ste minuut was er een kopkans voor Jeremy Bokila uit een corner, maar de bal ging over. Daarna sloeg Groningen terug met kansen voor Thom van Bergen en Marvin Peersman.

FC Groningen kwam ongeveer een kwartier voor tijd wederom op voorsprong. Laros Duarte schoot buiten de zestien de bal in het net nadat ‘ie nog even werd aangeraakt. Tien minuten gooide Postema de wedstrijd in het slot van de strafschopstip.

Zaterdagavond vindt de loting voor de volgende ronde plaats.