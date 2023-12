Extra inzet studenten bij voedselbank tijdens feestdagen: ‘Vakinhoud en maatschappelijke inzet komen mooi samen’

Studenten logistiek in actie voor de voedselbank - Foto via Noorderpoort

Studenten en medewerkers van Noorderpoort zetten zich richting de feestdagen extra in voor de voedselbank in Groningen.

Onder meer studenten van de logistieke opleidingen van Noorderpoort helpen mee bij de Voedselbank Stad Groningen. Iedere maandag en woensdag komen de logistiek-studenten meehelpen in het magazijn van de Voedselbank Groningen. Tijdens de feestdagen worden er zelfs extra studenten ingezet, vertelt docent Rutger de Jager. “Er moet veel gebeuren. Onze studenten helpen bijvoorbeeld met het sorteren van de producten, het inpakken van de pakketten en gaan soms ook mee op transport voor het ophalen van producten.”

Omdat de locatie aan de Ulgersmaweg ook het regionale distributiecentrum is voor de regio, is de inzet van studenten volgens De Jager ook vanuit logistiek oogpunt extra interessant voor onze studenten: “Maar het gaat er niet alleen om dat onze studenten vakinhoudelijk leren, we vinden het ook belangrijk dat zij zich maatschappelijk inzetten. Dat komt hier mooi samen.”

Daarnaast worden er op verschillende locaties van Noorderpoort producten ingezameld voor de voedselpakketten, waaronder houdbare producten, babyvoeding en hygiëneartikelen. Ook op de verschillende kerstmarkten die door studenten worden georganiseerd, is het goede doel dit jaar de lokale voedselbank.