Extinction Rebellion protesteert bij provinciehuis tegen provinciale miljoenen voor vliegveld Eelde

Foto: SP-Statenlid Agnes Bakker (via Twitter)

Extinction Rebellion en Grootouders voor het Klimaat voerden woensdagmiddag actie bij het provinciehuis aan het Martinikerkhof. De demonstranten willen dat de provincie een streep zet door de investering van 22 miljoen euro in Groningen Airport Eelde.

Het provinciebestuur maakte half oktober bekend 22 miljoen te willen investeren in de beveiliging en brandweer van de luchthaven, om het vliegveld zo voor tien jaar zekerheid te bieden. Donderdagmiddag stemmen de Provinciale Staten over het voorstel. Het parlement van Drenthe gaf woensdagmiddag al goedkeuring voor eenzelfde geldbedrag voor de luchthaven. Daarmee hoopt GAE zekerder in haar schoenen te staan, ook in de overleggen met Schiphol over eventuele overname van vluchten.

De twee protestgroepen willen dat het Groningse provinciebestuur niet meer investeert in de luchthaven. Een klein twintigtal demonstranten (inclusief drummers) toog daarom naar het provinciehuis voor een protest. Volgens Extinction Rebellion is het wrang dat overheden de luchthaven overeind houden, terwijl het OV-bureau Groningen Drenthe kampt met een miljoenentekort: “Vliegtuigen brengen niemand in de regio naar school, werk of het ziekenhuis”, aldus de actievoerders. “Toch ligt er nog steeds geen maatschappelijke kosten- batenanalyse (MKBA) voor het vliegveld. Ook een luchthavenbesluit over grenswaarden en regels ontbreekt tot op heden. Met een heroverweging kan het belastinggeld worden besteed aan initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan de leefbaarheid van de regio en noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen.”