Extinction Rebellion gaat op 29 december Hereplein blokkeren

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Extinction Rebellion wil op vrijdag 29 december het Hereplein blokkeren, ter hoogte van de ING. Zij eisen dat de bank stopt met fossiele financiering.

De blokkade is georganiseerd in aanloop naar de landelijke blokkade van de A10 in Amsterdam, een dag later. Extinction Rebellion roept iedereen in Noord-Nederland op om naar de blokkade te komen, en vraagt het college van B&W en de politie om de demonstratie mogelijk te maken.

ING is volgens Extinction Rebellion de grootste fossiele geldschieter van Nederland. Sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft de bank de klimaatcrisis met ruim 83 miljard euro gefinancierd door middel van leningen en obligaties. In Groningen is de afgelopen twee jaar driemaal gedemonstreerd bij de ING aan het Hereplein.

De bank heeft deze dag een persbericht uitgegeven waarin staat dat ze versneld wil afbouwen met de financiering van fossiele brandstoffen. Volgens Extinction Rebellion ligt het tempo veel te laag.