Extinction Rebellion blokkeert deel Hereplein, ING-gebouw besmeurd en beplakt

Foto: 112 Groningen

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vrijdagochtend het Hereplein deels geblokkeerd. Ook besmeurden en beplakten de demonstranten het gebouw van de ING-bank aan het plein, het doelwit van de actie.

Met een grote banner voorop stond een groep van zo’n tachtig demonstranten op het Hereplein, waarvan enkele gehuld in witte overalls. Terwijl de weg werd geblokkeerd, smeerden andere actievoerders de ramen in met een bruine substantie en werden er posters op de ramen geplakt met de tekst: ‘A warm Christmas for the whole planet’.

Foto: 112 Groningen

ER: ‘Actie tegen ‘fossiele geldschieter’ ING’

De actie van de demonstranten richt zich tegen ING, omdat de actiegroep vindt dat de bank moet stoppen met het financieren van de fossiele industrie. Extinction Rebellion noemt ING de ‘grootste fossiele geldschieter van Nederland’: “Ondanks toenemende bosbranden, hittegolven, hongersnood en overstromingen heeft de ING ook in 2022 nog steeds bijna 5 miljard euro geïnvesteerd. Hiermee jaagt ING de klimaatcrisis iedere dag verder aan en vormt een bedreiging voor de veiligheid, het welzijn en de volksgezondheid, zowel in Nederland als daarbuiten.”