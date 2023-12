ESNS maakt tijdschema festival bekend en lanceert officiële app

Optreden van Son Mieux op Eurosonic Air. Foto: Ben Houdijk

De organisatie van EuroSonic Noorderslag heeft deze donderdag de vernieuwde officiële app voor het showcasefestival en de muziekconferentie gelanceerd.

In de app is het blokkenschema te vinden, waar bezoekers hun favoriete artiesten kunnen opslaan in een persoonlijk ESNS programma. Volgens de organisatie is die app onmisbaar voor bezoekers en delegaties die het maximale uit hun festivalervaring willen halen. De app is te downloaden in de App Store of via Google Play.

De organisatie heeft ook bekendgemaakt welke acts zaterdag 20 januari spelen op ESNS Air. Dat is het gratis te bezoeken programma op de Grote Markt. Het gaat om Numidia, Roxeanne Hazes en SERA.

Tijdens ESNS spelen honderden bands uit heel Europa op tientallen locaties in Groningen. Het festival vindt plaats van woensdag 17 t/m zaterdag 20 januari.