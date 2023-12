Erwin van de Looi nieuwe trainer van Heracles Almelo

Foto: Sportphotoagency.com

Erwin van de Looi volgt John Lammers op als trainer van Heracles Almelo. Van de Looi was twee jaar speler en drie jaar trainer van FC Groningen.

De 51-jarige oefenmeester was vrij nadat hij afgelopen zomer afzwaaide als trainer van Jong Oranje. Daarvoor was hij in dienst van Willem II. Met FC Groningen won Van de Looi in 2015 de KNVB Beker. Hij heeft bij Heracles een contract voor anderhalf jaar getekend.

Heracles Almelo ontsloeg trainer John Lammers een week geleden. De club staat momenteel op de 15e plaats van de eredivisie.