Eerste gemeentelijke oplaadpaal voor elektrische auto’s geplaatst in Ten Boer

Foto via Gemeente Groningen

In Ten Boer plaatste een aannemer woensdagmidag de eerste door de gemeente zélf geëxploiteerde laadpaal voor elektrische auto’s. De paal is de eerste in een netwerk van openbare laadpalen, wat de komende drie jaar wordt uitbreid met zo’n drie-tot vijfhonderd oplaadpunten.

Wethouder Philip Broeksma keek toe hoe medewerkers van Heijmans Infra de eerste gemeentepaal in de grond zetten aan de Fazanthof. De plaatsing van de eerste paal maande Broeksma tot enthousiasme over de snelheid waarmee de palen de komende jaren de grond in gaan: “Wat ons betreft gaat de pauzeknop eraf en gaan we meer en sneller palen plaatsen waardoor de overstap naar een elektrische auto makkelijker wordt. De kosten en opbrengsten en daarmee de sturing op het realiseren van een dekkend netwerk liggen nu bij de gemeente.”

De palen werden tot nu toe geplaatst en uitgebaat door het bedrijf Allego. Maar in de gemeente Groningen werden in de afgelopen vier jaar slecht 270 laadpalen geplaatst het commerciële bedrijf, een stuk minder dan vier jaar geleden gepland. In september besloot het college dat praten over de vertraging en oplossingen geen zin meer had. Het gemeentebestuur ging daarom over tot het opleggen van boetes en besloot kort daarna om zelf te gaan bepalen waar laadpalen worden geplaatst.